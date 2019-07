Coros do mundo inteiro dão concertos grátis em Lisboa, Cascais e Porto

Portugal está prestes a receber os melhores coros do mundo. Durante três dias, pode contar com actuações em diferentes locais do país, desde o Coliseu dos Recreios, no Porto, ao Teatro Nacional de São Carlos, em Lisboa. E não terá de desembolsar um único tostão.

A World Choral Expo realiza-se este ano, pela primeira vez, em Portugal. A cerimónia de abertura está marcada para 28 de Julho, às 21.00, no Coliseu dos Recreios, no Porto. Mas há mais concertos a decorrer até dia 31, em Cascais e em Lisboa, incluindo no Teatro Nacional São Carlos, onde decorrerá a gala de encerramento.

O evento começa em Cascais, no dia 27, com uma Welcome Party, das 21.00 às 23.00, no Salão Preto e Prata, do Casino Estoril. No dia seguinte, 28 de Julho, ainda em Cascais, vão decorrer concertos ao ar livre, na Praça do Município, das 11.00 às 15.00. Entre os coros presentes, encontra, por exemplo, o Shenzhen Lily Girls Choir da China, o Morain Choir de Israel e o Coro Juvenil de Lisboa. Das 21.00 às 23.00, a festa continua mas no Porto, no Coliseu dos Recreios.

No dia 29 de Julho, há apresentações e concertos em Cascais – na Praça do Município (10.00-19.00), na Fundação D. Luís I (18.00-19.30) e no Casino Estoril (8.30-15.00 e 21.00-23.00) – e em Lisboa, no Palacete dos Condes de Monte Real (10.00-13.00), na Basílica de Nossa Senhora dos Mártires (16.00-17.30) e na Igreja de São Roque (18.00-19.30).

No dia 30 de Julho, destacam-se os concertos no Teatro Nacional de São Carlos, das 15.30 às 17.30 e das 21.00 às 23.00, com a presença de coros como o Kokopelli Youth Choir do Canadá e o World Youth Choir. Entre as 10.00 e as 23.00, em vários locais de Lisboa e Cascais, poderá ainda ouvir, por exemplo, o Credo Chamber Choir da Ucrânia, o Jazz Cantat de Portugal, o Musica Nostra Female Choir da Hungria, o Qatar Youth Choir do Catar e o A-minor Group da China.

A 31 de Julho, o dia começa com uma apresentação, das 9.00 às 12.00, seguindo-se o 30.º aniversário do World Youth Choir, das 13.00 às 15.00, no Palacete dos Condes de Monte Real, em Lisboa. Ainda na capital, há um concerto marcado para as 15.30, no Teatro Nacional de São Carlos, onde terá lugar a cerimónia de encerramento, a partir das 21.00. Já em Cascais, há concertos na Praça do Município (das 11.30 às 12.30, com o Shemesh Quartet do México e o Musica Nostra Female Choir) e na Fundação D. Luís I (das 18.00 às 19.30, com o Shemesh Quartet e o Jazz Cantat).

O programa completo pode ser consultado no site do World Choral Expo. “A entrada é gratuita para benefício da promoção da música e da cultura em Portugal e em todo o mundo”, lê-se em comunicado de imprensa.

