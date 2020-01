Canais TVCine têm vida nova e ficam três dias abertos

Entre os dias 17 e 19, os TVCine vão estar disponíveis em sinal aberto, em todos os operadores nacionais. Motivo: promover a vida nova destes canais, que se passam a chamar agora TVCine Top, TVCine Edition, TVCine Emotion e TVCine Action.

O TV Cine Top vai exibir os filmes mais recentes e os blockbusters, enquanto o TVCine Edition está reservado ao cinema do mundo e de autor, aos filmes de culto, documentários, curtas, clássicos e cinema português. Já o TVCine Emotion irá mostrar filmes e séries de emoções intensas, incluindo animações, e o TVCine Action será o canal dos filmes e séries de acção, suspense, terror, acção e ficção científica. Com esta mudança, deixa de existir o TV Séries, que vê as suas séries serem distribuídas pelos canais conforme a sua temática.

Entre as fitas a exibir este mês contam-se Rocketman, de Dexter Fletcher (dia 14), Snu, de Patrícia Sequeira (dia 19), A Favorita, de Yorgos Lanthimos (dia 25), Shazam!, de David F. Sandberg (dia 24), Bucha e Estica, de Jon S. Baird (dia 25), O Grande Circo Místico, de Carlos Diegues, (dia 22). No caso das séries, vão ser exibidos títulos como Chicago Fire, Prodigal Son ou Waco.

