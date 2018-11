Canal História homenageia Stan Lee com emissão especial

Poucos homens deixaram uma marca tão forte na cultura popular ocidental, nos últimos cem anos, como Stan Lee. O co-criador de alguns dos principais heróis da Marvel (Homem-Aranha, X-Men, Hulk, etc.) morreu na segunda-feira, com 95 anos. Em jeito de homenagem, pelas 22.10 de sexta, o canal História emite o Especial Stan Lee: Super-Heróis.

Na verdade, Stan Lee é apenas um dos nomes entrevistados ao longo das mais de quatro horas do Especial Stan Lee: Super-Heróis. E a vida e o percurso do grande arquitecto do universo Marvel não são sequer o verdadeiro objecto deste documentário, que se estreou no ano passado com o título Superheroes Decoded .

Originalmente dividido em dois episódios e narrado por Kevin Conroy, que deu a voz a Bruce Wayne em Batman: A Série Animada, Superheroes Decoded analisa a história e a evolução dos super-heróis, desde os anos 30 do século passado até ao presente, e das margens até ao mainstream. Ao mesmo tempo, procura estabelecer um paralelismo entre o crescimento do meio e a hegemonia norte-americana. Além de Stan Lee são entrevistados vários figurões da banda desenhada anglo-americana, como Roy Thomas, Paul Levitz, Chris Clarmenot, Todd McFarlane, Jim Lee ou Geoff Johns, entre muitos outros. Bem como actores (Anthony Mackie, Clark Gregg), realizadores (Jon Favreau, Joe Russo), comediantes (Scott Aukerman, T.J. Miller), escritores (George R.R. Martin) ou astrofísicos (Neil deGrasse Tyson).

Quem não conseguir ver o Especial Stan Lee: Super-Heróis, na sexta-feira à noite, terá uma segunda oportunidade para o ver no domingo, a partir das 17.30.