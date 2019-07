Canal Q apresenta Joe Ber'arte: uma exposição satírica em São Bento

Para já, Joe Berardo não volta à Assembleia da República, mas sim à quase vizinha Galeria Zaratan através de uma exposição apresentada pelo "Inferno", o programa de notícias do Canal Q.

Entre 5 e 7 de Julho, sexta-feira e domingo, visite a primeira exposição de sempre dedicada à vida e obra do Comendador (e também Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique). Ou como descreve a nota enviada à imprensa pelo Canal Q: “investidor, mecenas das artes, e agora o mais reputado devedor do país”.

A exposição "Joe Ber'arte" vai decorrer na Galeria Zaratan onde estarão expostas obras inéditas de criadores nacionais como André Carrilho, Pedro Vieira, Hugo Van der Ding, Los Pepes Studios, annn.ilustra, el rafeiro “e muitos mais”, às quais se irão juntar ainda algumas “performances e instalações artísticas inovadoras”. Outro dado inovador avançado pelo canal é que a Joe Ber'arte estará traduzida em português, inglês e madeirense.

