Candlelight Open Air celebra Amália a meia-luz na Quinta da Alfarrobeira

O evento Candlelight Open Air, organizado pela Fever, tem corrido jardins de todo país ao som da música clássica, mas a 18 de Setembro, pela primeira vez, o destaque vai para o fado. Na Quinta da Alfarrobeira, em São Domingos de Benfica, vai ouvir-se o repertório de Amália Rodrigues.

No ano em que se assinala o centenário do nascimento da rainha do fado, a jovem fadista Valéria Carvalho — vencedora em 2014 do 1º prémio no Concurso de Fado Amália Rodrigues — vai interpretar alguns dos temas mais emblemáticos de Amália. Será acompanhada por Ricardo Parreira (guitarra portuguesa) e Miguel Silva (viola), num concerto ao ar livre e à luz das velas.

Os bilhetes para esta actuação já estão disponíveis no site oficial da Fever. A 24 de Setembro, o Candlelight Open Air regressa à música clássica no Parque Bensaúde, onde se vão ouvir "As melhores obras de Beethoven".

Quinta da Alfarrobeira. Rua António Saúde, 13 (Benfica). Sexta-feira, 18 de Setembro, 21.30. 15€-35€.

