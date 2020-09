Lisboa ao Palco leva 20 grandes concertos à Quinta da Alfarrobeira

Entre nomes consagrados e em ascensão, a histórica Quinta da Alfarrobeira vai ser um dos grandes palcos da música em Lisboa durante o próximo mês. De 11 de Setembro a 4 de Outubro recebe dez noites de música e em cada uma delas o público pode assistir a dois concertos.

O cartaz completo do Lisboa ao Palco é o seguinte: Joana Espadinha e David Fonseca (11 de Set); Buba Espinho e António Zambujo (12 de Set); Cordel e GNR (13 de Set); Murais e Moonspell (20 de Set); Matay e HMB (25 de Set); Miroca Paris e Paulo Flores & Prodígio (26 de Set); Tainá e Bárbara Tinoco (27 de Set); Irma e Diogo Piçarra (2 de Out); Viva o Samba e Amor Electro (3 de Out); e Elisa Domingues e Pedro Abrunhosa (4 de Out).

O recinto estará preparado para uma lotação máxima de 600 lugares sentados e os bilhetes estão à venda na Blueticket e no recinto em dias de espectáculo (às 19.00) e aos domingos às 17.30. Os bilhetes custam 15€ por noite.

O Lisboa ao Palco é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa e da EGEAC, com o apoio da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, produzida pela Sons em Trânsito e pelo Tejo Music Lab.

Quinta da Alfarrobeira. Rua António Saúde, 13 (São Domingos de Benfica). 11 de Set e 4 de Out. Vários horários.

+ Avillez vai receber António Zambujo no Mini Bar para um jantar-concerto

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana

Share the story