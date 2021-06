Candlelight Open Air ilumina o Pestana Palace este Verão

As mais emblemáticas obras de Beethoven e de Vivaldi vão ser tocadas à luz das velas, no Jardim das Cavalariças do hotel Pestana, entre os meses de Junho e Agosto.

Os concertos Candlelight têm novas datas, desta vez com sessões de música clássica no Jardim das Cavalariças do Pestana Palace. Nos dias 24 de Junho e 5 de Agosto, vai ser possível ouvir algumas das obras mais famosas de Vivaldi. Se preferir Beethoven, a data a apontar é a de 15 de Julho.

“A cargo de um Quarteto de Cordas e no sumptuoso Jardim das Cavalariças do Pestana Palace, poderás assistir a algumas das obras mais conhecidas de todos os tempos num ambiente verdadeiramente intimista”, lê-se em comunicado da organização.

Os concertos, que já conquistaram milhares de portugueses, têm início às 21.30, com a abertura das portas a decorrer 30 minutos antes do início do espectáculo. Os bilhetes podem ser adquiridos no site ou app da Fever a partir de 15€ por pessoa.

+ Quando a música clássica faz pop

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana