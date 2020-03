Cantar os parabéns de pijama: porque não?

A ver se nos entendemos: esta secção no geral – e este artigo em particular – é escrita com as crianças da cidade em mente. Adultos que nos lêem: parem de ter ideias e não sejam como aqueles que recentemente entraram em contacto com a Nas Nuvens para pedir uma festa do pijama. Para os filhos e os amiguinhos da escola? Para os sobrinhos, os netos, os afilhados ou os alunos? Não – para eles mesmo...

As amigas e colegas há mais de 20 anos Maria João Coelho e Filipa Mendes, ambas designers, estavam como nós quando se lembraram de abrir uma empresa de organização de pijama parties: a pensar nas crianças da cidade. Mais especificamente na filha de 10 anos de Filipa. “A festa de anos dela foi a nossa experiência- -piloto. E nunca mais nos vamos esquecer de como a primeira convidada a chegar ficou com lágrimas nos olhos com o ambiente mágico que encontrou para passar a noite”, recorda Maria João.