Cantinho do Vintage: a primeira venda de garagem de 2020 acontece sábado

O Cantinho do Vintage volta à carga com a primeira venda de garagem de 2020, que acontece este sábado, dia 7, no armazém de Marvila.

Em quase cinco mil metros quadrados de loja, o Cantinho do Vintage escolhe a dedo aquilo que tem exposto e, nesta venda, são mais de 150 peças originais, compradas em feiras na Dinamarca, Noruega, Suécia e Alemanha. Além dos originais, o Cantinho do Vintage tem também réplicas do estilo vintage e industrial da marca Vintage & Friends.

Entre as 10.00 e as 19.30, é tudo do freguês para que possa dar outra vida no decor lá de casa.

Rua do Açúcar, 19. Sáb 10.00-19.30.

