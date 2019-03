Cantinho do Vintage prepara mais uma venda de garagem

Mais uma voltinha pelo mundo vintage em Marvila. O Cantinho do Vintage organiza este sábado, dia 9, mais uma das suas habituais vendas de garagem, a primeira de 2019.

Entre as 09.30 e as 19.00, este armazém de mais de cinco mil metros quadrados, onde o saudosismo a outros tempos toma conta das pessoas, estará de portas abertas com peças de todos os tamanhos e feitios e para todas as divisões da casa.

As peças são todas seleccionadas, dos anos 50 aos 80, e vêm sobretudo da Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha, França e até alguns achados clássicos portugueses. Tudo para trazer o melhor estilo vintage e industrial para decorar a sua casa.

Em 2019, o Cantinho do Vintage celebra cinco anos de existência, e brindou os clientes – além das recorrentes vendas de garagem – com um novo site dedicado à marca Vintage & Friends, onde pode comprar e encomendar mais de 1200 artigos de decoração, mobiliário e iluminação.

Rua do Açúcar, 19. Sáb 09.30-19.00. Entrada livre.

+ Roteiro vintage em Lisboa