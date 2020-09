Cantinho do Vintage prepara venda de garagem em Marvila durante quatro dias

© Cantinho do Vintage.

Passado um confinamento e uns bons pares de meses, o Cantinho do Vintage, em Marvila, volta à carga com mais uma venda de garagem. Desta vez não será um, mas sim quatro dias de vendas de mobiliário, iluminação e decoração de outros tempos. Acontece de 30 de Setembro a 3 de Outubro.

A decisão do prolongamento da iniciativa vem no seguimento das novas regras de segurança e higiene dos espaços, sendo assim uma forma de para dar oportunidade a todos de visitar a venda ao longo de vários dias, evitando ajuntamentos de clientela.

Durante quatro dias, este armazém com mais de cinco mil metros quadrados, onde o saudosismo a outros tempos toma conta das pessoas, estará de portas abertas com peças de todos os tamanhos e feitios e para todas as divisões da casa.

As peças são todas seleccionadas, dos anos 50 aos 80, e vêm sobretudo da Dinamarca, Noruega, Suécia, Alemanha, França e até alguns achados clássicos portugueses. Tudo para trazer o melhor estilo vintage e industrial para decorar a sua casa: mesas, aparadores, poltronas, vitrines, estantes, cadeiras, bancos ou sofás, há muito por onde mergulhar.

Rua do Açúcar, 19 (Marvila). Qua, Qui, Sex 14.00-19.00, Sáb 11.00-19.00.

+ Conheça estas lojas em segunda mão em Lisboa para dar uma nova vida à roupa

+ Leia aqui a edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story