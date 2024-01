Cantora de ‘Pokémon’ e ilustrador de ‘One Piece’ vêm ao Iberanime

A próxima edição do Iberanime em Lisboa está marcada para Maio. Entre 11 e 12 de Maio, a FIL abre portas a todos os fãs da cultura pop japonesa. A cantora Rica Matsumoto, que é também a voz de Ash Ketchum, a personagem principal da série de anime Pokémon, e Edu Haruma, que actualmente faz parte da equipa de ilustradores da série One Piece, são os primeiros convidados confirmados.

“Após o estrondoso sucesso da edição do Porto em Outubro do ano passado, que juntou, na Exponor, 34.150 visitantes, 92 expositores de diversas marcas e mais de 100 actividades divididas por palcos e áreas, é a vez de Lisboa”, lê-se em comunicado da organização, que destaca o facto de, no ano passado, o Iberanime ter sido um dos eventos oficiais de comemoração dos 480 anos da amizade entre o Japão e Portugal.

A programação completa para esta edição na capital ainda não foi anunciada, mas já se sabe que Rica Matsumoto estará presente para um talk-show no sábado, 11, e um concerto principal no domingo, 12, onde vamos certamente poder ouvir alguns temas de Pokémon; enquanto o animador, designer de personagens e artista de storyboard Edo Haruma volta ao Iberanime, onde esteve em 2016, para apresentar um workshop de introdução ao anime e conversar sobre o seu percurso, o que é preciso para se ser um animador no Japão e como funciona a indústria.

Já no que diz respeito às diferentes áreas que compõem o festival, destaca-se a zona de gaming. Além dos habituais torneios nacionais e internacionais de e-sports, haverá jogos arcade, retro, de tabuleiro e de cartas coleccionáveis, que poderá usar livremente, bem como activações de marcas como a Nintendo e a Playstation.

Se preferir actividades relacionadas com a cultura tradicional japonesa, não se preocupe, que também estão previstos momentos musicais, exibição de artes marciais e workshops de reiki, caligrafia japonesa, entre muitos outras propostas promovidas por instituições como a Embaixada do Japão e a escola de línguas Language Craft.

Como não podia deixar de ser, haverá também uma agenda dedicada à cultura pop japonesa, com karaoke, espectáculos de Para Para Dance, espaço para desenhar ou aprender a desenhar manga e, claro, o concurso Noodles Monster.

Os bilhetes custam entre 12€ e 48€ (diário) e entre 20€ e 70€ (passe dois dias).

FIL, Rua do Bojador. 11-12 Mai, Sáb-Dom a partir das 10.00. 12€-70€

