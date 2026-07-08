A Kingpin Books surgiu como loja online em 1999 (na altura, Kingpin of Comics) e o primeiro espaço físico foi um stand nesse mesmo ano, no festival Amadora BD. Actualmente já conta com três mudanças de casa. Agora, encontra-se na Avenida Almirante Reis com um espaço de 215 metros quadrados. Impressiona a quantidade de livros de banda desenhada, mas esta não é uma simples livraria especializada: para além das obras aos quadradinhos, desde comics americanos a banda desenhada japonesa, há ainda uma zona reservada a apresentações de livros e a sessões de autógrafos, muito merchandising alusivo a super-heróis e as famosas Funko Pop Figures (pequenos bonecos cabeçudos de todas as personagens que possa imaginar). O objectivo é quebrar o estereótipo da loja de BD – escura e underground – e ser um espaço arejado e bonito não só para os aficcionados mas também para o grande público. Além de loja, desde 2006 que a Kingpin também é editora de autores de BD portugueses e estrangeiros, como Tony Sandoval, Fernando Dordio, Osvaldo Medina, Nuno Duarte, David Soares e Joana Afonso. E até o proprietário, Mário Freitas, desenha para os autores com quem trabalha e trata da paginação dos livros distribuídos nos EUA pela editora.