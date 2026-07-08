Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Kingpin Books
©Duarte Drago | Kingpin Books
©Duarte Drago

As melhores lojas de BD em Lisboa

É fã de BD? Em Lisboa, há lojas da especialidade, onde pode encontrar as suas “histórias aos quadradinhos” preferidas.

Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

Encontrar boas lojas de banda desenhada em Lisboa não é tão difícil quanto possa parecer. Com a explosão global da cultura pop, as livrarias da cidade ganharam uma nova vida, servindo tanto os devoradores de manga japonesa e novelas gráficas independentes como os fiéis seguidores dos comics americanos da Marvel e da DC. Seja para folhear os clássicos franco-belgas que marcaram gerações, apoiar a nova vaga de ilustradores portugueses ou caçar edições raras e merchandising importado, a cidade esconde verdadeiros santuários especializados. Siga as nossas dicas e aventure-se por estas cinco lojas de BD em Lisboa.

Recomendado: Mini-roteiro geek de Lisboa

As melhores lojas de BD em Lisboa

Livraria Cult

  • Coisas para fazer
  • Alvalade
Livraria Cult
Livraria Cult
© Francisco Romão Pereira / Time Out

O primeiro piso dá ares de papelaria, daquelas modestas (como quem diz, a pender para o minúsculo) que se encontram por toda a cidade, mas afinal estamos mesmo no sítio certo. Ao contrário do que possa parecer, há um outro piso, uma “falsa cave” inundada de luz natural. Inaugurada em Agosto de 2015, a livraria de Maria João Nunes e Manuel Jesus já estava a rebentar pelas costuras no seu poiso original. A mudança era, por isso, inevitável. Quem o diz são os próprios livreiros, que agora não só estão mais perto de casa (vivem no bairro) como têm mais espaço – 140 metros quadrados, para sermos precisos – para oferecer aos clientes as últimas novidades, sobretudo de banda desenhada. De vez em quando também há exposições de quadradinhos.

Ler mais

Kingpin Books

  • Compras
  • Livrarias
  • Lisboa
Kingpin Books
Kingpin Books
Manuel Manso

A Kingpin Books surgiu como loja online em 1999 (na altura, Kingpin of Comics) e o primeiro espaço físico foi um stand nesse mesmo ano, no festival Amadora BD. Actualmente já conta com três mudanças de casa. Agora, encontra-se na Avenida Almirante Reis com um espaço de 215 metros quadrados. Impressiona a quantidade de livros de banda desenhada, mas esta não é uma simples livraria especializada: para além das obras aos quadradinhos, desde comics americanos a banda desenhada japonesa, há ainda uma zona reservada a apresentações de livros e a sessões de autógrafos, muito merchandising alusivo a super-heróis e as famosas Funko Pop Figures (pequenos bonecos cabeçudos de todas as personagens que possa imaginar). O objectivo é quebrar o estereótipo da loja de BD – escura e underground – e ser um espaço arejado e bonito não só para os aficcionados mas também para o grande público. Além de loja, desde 2006 que a Kingpin também é editora de autores de BD portugueses e estrangeiros, como Tony Sandoval, Fernando Dordio, Osvaldo Medina, Nuno Duarte, David Soares e Joana Afonso. E até o proprietário, Mário Freitas, desenha para os autores com quem trabalha e trata da paginação dos livros distribuídos nos EUA pela editora.

Ler mais
Publicidade

BdMania

  • Compras
  • Chiado/Cais do Sodré
BdMania
BdMania
©DR

A mania da BD surgiu antes da BdMania e alastrou-se nos anos 90, quando Paulo Costa vendia livros a partir de uma garagem em Cascais, antes da abertura do primeiro espaço oficial, num apartamento em Lisboa. Agora, além da venda online, há uma loja na Rua das Flores, entre o Chiado e o Cais do Sodré. Na BdMania, vivem sobretudo personagems míticas dos comics norte-americanos da Marvel e da DC, mas também há espaço para outros universos, como o do marinheiro Corto Maltese, da série de Hugo Pratt, ou de Futuroscópia, do português Miguel Montenegro. O serviço, online e offline, é irrepreensível. Também vende action figures.

Ler mais

Tinta nos Nervos

  • Coisas para fazer
  • Estrela/Lapa/Santos
Tinta nos Nervos
Tinta nos Nervos
Fotografia: Duarte Drago

É galeria, café e livraria, tudo ao mesmo tempo bem no coração da Madragoa. Sob o lema de que a banda desenhada não tem fronteiras, é a esta arte que a Tinta nos Nervos se dedica. Na livraria enchem as prateleiras autores como Philipe Guston, Lorenzo Mattotti, Robert Crumb, Charles Burns, Bruno Munari, Hector de la Valle, Maria João Worm, Dinis Connefrey, Filipe Abranches, André Ruivo ou Ema Gaspar. Na galeria as exposições vão rodando, sempre com a premissa de o artista ou artistas criarem um objecto em exclusivo para o espaço. Ao fundo há um café com esplanada interior, onde além de café da Flor da Selva, há espaço para ler e para participar nos workshops e conversas que vão aparecendo na agendaNa galeria, as exposições vão rodando, sempre com a premissa de o artista ou artistas criarem um objecto em exclusivo para o espaço.

Ler mais
Publicidade

Casa da BD

  • Coisas para fazer
  • São Vicente 
Casa da BD
Casa da BD
Fotografia: Casa da BD/ Facebook

O nome engana, porque nesta Casa da BD, que tem um segundo espaço na loja 6 do Mercado de Santa Clara, não há só banda-desenhada, mas quase tudo o que se espera da verdadeira cultura pop, desde bonecos Funko até QFIG (se não sabe o que isto significa é porque não é um verdadeiro geek). As novidades, sempre a aparecer, vão sendo anunciadas na página de Facebook.

Ler mais

Leia mais

Recomendado
    Últimas notícias
      Publicidade
      Voltar ao topo

      Sobre nós

      Contacte-nos

      Time Out Worldwide

        Mapa do site
        © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.