O primeiro piso dá ares de papelaria, daquelas modestas (como quem diz, a pender para o minúsculo) que se encontram por toda a cidade, mas afinal estamos mesmo no sítio certo. Ao contrário do que possa parecer, há um outro piso, uma “falsa cave” inundada de luz natural. Inaugurada em Agosto de 2015, a livraria de Maria João Nunes e Manuel Jesus já estava a rebentar pelas costuras no seu poiso original. A mudança era, por isso, inevitável. Quem o diz são os próprios livreiros, que agora não só estão mais perto de casa (vivem no bairro) como têm mais espaço – 140 metros quadrados, para sermos precisos – para oferecer aos clientes as últimas novidades, sobretudo de banda desenhada. De vez em quando também há exposições de quadradinhos.
Encontrar boas lojas de banda desenhada em Lisboa não é tão difícil quanto possa parecer. Com a explosão global da cultura pop, as livrarias da cidade ganharam uma nova vida, servindo tanto os devoradores de manga japonesa e novelas gráficas independentes como os fiéis seguidores dos comics americanos da Marvel e da DC. Seja para folhear os clássicos franco-belgas que marcaram gerações, apoiar a nova vaga de ilustradores portugueses ou caçar edições raras e merchandising importado, a cidade esconde verdadeiros santuários especializados. Siga as nossas dicas e aventure-se por estas cinco lojas de BD em Lisboa.
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