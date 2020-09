Caparica é palco de quatro dias de cinema ao ar livre em modo drive-in

A 1.ª edição do Drive In arranca já esta sexta-feira, 2 de Outubro, prolongando-se até dia 5, com propostas de cinema ao ar livre para toda a família, no espaço aberto da unidade hoteleira da Fundação Inatel, promotora desta iniciativa gratuita.

A primeira sessão de cinema drive-in está marcada para as 21.30, com a comédia dramática Ousadas e Golpistas, sobre uma dupla de strippers que elabora um plano para extorquir dinheiro aos arrogantes correctores de Wall Street, que consideram culpados dos problemas económicos de todos os norte-americanos. Segue-se, sempre à mesma hora, a comédia familiar O teu melhor amigo (3 de Outubro), a comédia de acção Bad Boys para sempre (4 de Outubro) e a comédia dramática Feito na China (5 de Outubro).

“O evento decorre num momento especial, pautado pela redução da oferta cultural face ao surto pandémico, pelo que se reveste de uma maior importância na fruição e acesso gratuito à cultura”, lê-se em nota informativa sobre o programa, que inclui ainda serviço de restauração e bebidas não alcoólicas.

A entrada é livre, mas requer inscrição prévia através do telefone (21 002 7148 ou 21 002 7150). A abertura do recinto acontece às 20.30, com medição voluntária da temperatura à entrada e uso obrigatório de máscara durante todo o evento.

Inatel Caparica. Avenida Afonso de Albuquerque, São João da Caparica. Sex-Seg 21.30. Entrada livre, mediante reserva obrigatória.

