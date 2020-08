Odivelas vai ter cinema ao ar livre até Outubro

São 11 os filmes que fazem parte do cartaz da iniciativa Cinema ao Luar que vai levar a sétima arte a cinco espaços do concelho a partir de 4 de Setembro.

Todos os anos o Cinema ao Luar instala uma gigante tela em vários pontos de Odivelas para exibir filmes que alcançaram algum sucesso tanto a nível nacional como internacional. Este ano há cinema gratuito em cinco espaços, entre 4 de Setembro e 4 de Outubro, sempre à mesma hora.

É o caso de Variações (2019), a obra do realizador João Maia sobre a vida de António Variações que foi visto por mais de 270 mil pessoas e que estará de regresso à tela a 4 de Setembro no Largo Vieira Caldas e também na última semana do evento. No mesmo local, à mesma hora (21.30), mas no dia seguinte pode ver Dark Waters - Verdade Envenenada (2019), de Todd Haynes.

Mas terá muito para ver até ao início de Outubro: 1917 (11 de Setembro) e Justin e a Espada da Coragem (12 de Setembro), no Jardim da Música; Amália, O Filme (18 de Setembro) e Upsss… Lá Se Foi a Arca (19 de Setembro), no Ringue de Futebol de Oliveira Basto; Knives Out: Todos São Suspeitos (25 de Setembro) e Assalto ao Poder (26 de Setembro), no Jardim da Música; Variações (2 de Outubro), Trouble: Aventura na Cidade (3 de Outubro) e The Gentlemen: Senhores do Crime (4 de Outubro), no Parque Multidesportivo Naíde Gomes.

Todas as sessões são às 21.30, a entrada é livre e o uso de máscara obrigatório.

