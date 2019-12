Capitão Fausto em concerto com orquestra no Campo Pequeno em Março

Capitão Fausto sobem ao palco do Campo Pequeno em Março depois de série de concertos pelo país em 2020. Banda celebra dez anos de existência.

Os Capitão Fausto anunciaram um concerto para 7 de Março no Campo Pequeno, em Lisboa. O espectáculo contará com a participação da Orquesta Filarmonia das Beiras, composta por 48 músicos e dirigida pelo Maestro Martim Sousa Tavares. Concerto especial assinala os dez anos da banda.

A Invenção do Dia Claro, último álbum da banda de Tomás Wallenstein, Domingos Coimbra, Salvador Seabra, Manuel Palha e Francisco Ferreira, lançado este ano, foi bem aceite pela crítica.

Depois da passagem pelo Rock in Rio Brasil, os Capitão Fausto darão o seu tradicional concerto de Natal no Musicbox, que já se encontra esgotado. O próximo ano arranca com uma série de 11 concertos, o primeiro em Ílhavo a 18 de Janeiro. Segue-se Ovar, Guimarães, Guarda, Beja, Coimbra, Castelo Branco, Torres Vedras, Oliveira de Azemeis, Melgaço e Arcos de Valdevez.

O concerto de Março no Campo Pequeno tem hora marcada para as 22.00 e os bilhetes, que vão dos 15€ aos 25€, já se encontram à venda nos locais habituais.

Campo Pequeno, 7 de Março, 22.00, 15-25€.

