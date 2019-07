Capitão Fausto, Miguel Araújo e Mariza fecham ciclo de concertos grátis no Casino Estoril

O ciclo de “Grandes Concertos” do Casino Estoril, que este ano celebra duas décadas, regressou em Junho. Este mês, decorrem os últimos concertos grátis, com Capitão Fausto, Miguel Araújo e Mariza a subirem ao palco do Lounge D.

Os “Grandes Concertos” do Casino Estoril continuam a animar as noites de Verão com concertos de entrada livre, todas as quintas-feiras, a partir das 23.00. Capitão Fausto são os próximos a subir a palco, no dia 25 de Julho. A banda promete conciliar clássicos com êxitos recentes, como, por exemplo, “Sempre Bem”, “Faço As Vontades” e “Amor, a nossa vida”, que integram o novo álbum de originais A Invenção do Dia Claro. Mas não vão ser os únicos artistas a dar música.

O concerto de Miguel Araújo, fundador dos Azeitonas, com quatro discos editados a solo, está marcado para o próximo dia 1 de Agosto, seguindo-se Mariza a fechar a 8 de Agosto mais um ciclo de “Grandes Concertos”.

A entrada no Casino Estoril, a partir das 22.00, é apenas para maiores de 14 anos e maiores de dez acompanhados pelos pais. Nas áreas de jogos do casino, o acesso é vedado a menores de 18 anos.

Casino Estoril. 25 de Julho, 1 e 8 de Agosto. Qui a partir das 23.00. Entrada livre.

