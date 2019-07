Há festa do indiefrente no MAAT com vista para o rio, música e arte

Não é coisa que seja indiferente a ninguém, sobretudo se for festa da grossa com mais de duas dezenas de artistas e vista sobre o Tejo, naquela transição entre o sunset e a noite dentro. O projecto indiefrente celebra o 3.º aniversário com uma festa no MAAT com música e a arte metidas ao barulho – isto a 30 de Agosto.

É difícil enumerá-los todos: são 23 os artistas que o vão pôr a dançar nesta noite, os mesmo que foram os responsáveis pelas festas indiefrente do último ano. Chima Hiro, Da Chick, Jungle Julia, Trol200, Mr. Herbert Quain, Carie, João Abreu, Sheri Vari ou Alejandro Steiner são apenas alguns desse lote prontos a assumir os comandos deste aniversário.

Com vista rio – aquele cenário ideal para a foto do Instagram – a festa acontece na Praça do Carvão, na Central Tejo, e terá além dos sets programados uma instalação da ilustradora Kruella d'Enfer.

A entrada custa 10€, com direito a uma cerveja, e entre as 17.00 e as 02.00 pode abanar-se ao som do ecletismo musical que está planeado.

MAAT, Praça do Carvão - Central Tejo. 30 de Agosto. 17.00-02.00. 10€ (uma cerveja).

