Capitólio transforma-se em aldeia francófona com um dia de festa grátis

Música, gastronomia, exposições, jogos e muitos prémios. A Festa da Francofonia regressa à cidade em Março para celebrar a língua francesa no Cineteatro Capitólio. A entrada é livre.

A Organização Internacional da Francofonia (OIF) está presente no mundo inteiro há meio século. Este ano, celebra o 50.ª aniversário com mais uma Festa da Francofonia em Lisboa, a 21 de Março, no Cineteatro Capitólio. Andorra, Argentina, Bélgica, Canadá, Costa do Marfim, Dinamarca, Egipto, França, Geórgia, Luxemburgo, Marrocos, Moldávia, Roménia, Senegal, Suíça e Tunísia são os 16 países convidados a apresentar a sua riqueza e cultura através de documentação, jogos, prémios e exposições.

A partir das 14.00, o público poderá descobrir uma verdadeira aldeia francófona no Parque Mayer e deliciar-se com as especialidades culinárias de cada um dos países participantes, graças às várias iguarias oferecidas na recepção gastronómica.

“Festa que é festa termina com música e esta não é excepção. A cortina subirá cedendo o palco a uma série de concertos onde a música clássica moldava irá flertar com o folk suíço, com a música tradicional marroquina e até com a pop electro francesa”, lê-se em nota de imprensa da OIF, que ainda não anunciou a programação completa. Para mais informações, basta estar atento à página de Facebook da Festa da Francofonia.

