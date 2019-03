“Captain Marvel (Capitão Marvel)”: ganhe convites duplos para festa no Dia da Mulher

Para assinalar o Dia Internacional da Mulher, vai realizar-se uma festa inspirada em Carol Danvers, a primeira super-heroína a dar título a um filme da Marvel. Temos dez convites duplos para oferecer.



O Dia Internacional da Mulher celebra-se esta sexta-feira, dois dias depois da estreia nas salas de cinema de Captain Marvel (Capitão Marvel), o primeiro filme da Marvel dedicado a uma super-heroína. Carol Danvers serve de inspiração para o Intergalactic Women’s Day, que vai decorrer no Hotel Evolution Lisboa (Saldanha).

Não será uma festa noite dentro, mas antes uma proposta para um final de tarde diferente, até às 22.30 e sem restrição de géneros. Com entrada livre a partir das 19.30, a música estará a cargo de um DJ e fará as delícias dos fãs dos beats de 1990, altura em que Carol Danvers chega à Terra, mesmo antes dos acontecimentos do primeiro filme da Marvel, Homem de Ferro (2008).



Entre as 18.30 e as 19.30, a celebração é exclusiva a convidados, para que possam aproveitar as activações do filme, num ambiente mais reservado, com direito a cocktails e outras surpresas. Depois é aberta ao público.



A Time Out tem dez convites duplos para oferecer para o primeiro momento exclusivo da festa (das 18h30 às 19h30), aos primeiros dez que responderem acertadamente, para leitores@timeout.com, à seguinte pergunta: como é que Carol Danvers conquista os seus super-poderes e se transforma em Capitão Marvel?

