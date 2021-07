Caravana da Cantê vai percorrer o país com lojas pop-up

Pela primeira vez, a marca de swimwear portuguesa Cantê vai percorrer o país de Norte a Sul com uma loja pop-up, em formato de caravana, recheada com muitos biquínis e fatos de banho, entre outros artigos. A iniciativa estreia-se no Porto, onde a caravana vai estar estacionada, até 19 de Julho, no Armazém.

A ideia de fazer esta viagem por Portugal surgiu como uma forma de celebrar o 10.º aniversário da marca. Nesta loja improvisada, vai poder comprar alguns dos best-sellers das colecções "Alma" e "Basics", mas também artigos das outras marcas da Cantê, nomeadamente a My First Cantê (para crianças) e a Molkot (para homem).

Ainda não foi anunciada a próxima paragem da caravana, mas esteja atento ao Instagram da Cantê. É lá que será anunciada.

Rua de Miragaia, 93. Seg-Dom 11.30-22.00 (à excepção dos dias com limites horários impostos pela Direcção-Geral de Saúde).

