Carcavelos prepara-se para receber o festival mais green do país

O maior festival de sustentabilidade do país está de volta a Cascais entre os dias 17 e 20 de Outubro. Este ano, o GreenFest muda-se para a Universidade Nova de Carcavelos e esta não é a única novidade: a entrada passa a ser gratuita.

Trocou o Centro de Congresso do Estoril pela novo pólo universitário à beira-mar, mas isso não significa que a essência do GreenFest não permaneça a mesma: promover a sustentabilidade e celebrar as melhores práticas verdes em todas as áreas. À 12.ª edição, o festival, que tem como tema a água, quer alertar para a preservação deste recurso essencial na vida de todos.

Durante quatro dias, o campus da Nova SBE vai transformar-se numa plataforma de partilha de ideias e experiências, com um programa recheado de conferências, workshops, showcookings, música e teatro, além de ainda contar com um mercado biológico e de artesanato. O melhor é tomar nota.

Do programa constam personalidades internacionais como Thami Schweichler, fundador da empresa Makers Unite que produz objectos sustentáveis a partir de coletes salva-vidas utilizados por refugiados. A apresentação de Schweichler está inserida nas GTRENDS (dia 18, 17.00), onde durante uma hora e em formato pitch executivo, nove oradores têm 7 minutos para falar de diversos temas relacionados com tendências com forte impacto no futuro. O festival volta ainda a receber o representante e defensor da cultura indígena colombiana, Calixto Suárez, que na edição anterior fez uma apresentação sobre as potencialidades da natureza e da preservação de ecossistemas. Agora, Suárez traz uma ode “Em nome da água” no dia 19 pelas 14.45. Já a blogger Nicole Bernt vai apresentar o seu projecto anti-desperdício “Casa sem Lixo” entre as 16.00 e 17.00 do mesmo dia.

E porque não (des)construir o tema da sustentabilidade a partir de Legos? Com a metodologia Lego Serious Play (dia 17, 15.00), a ideia é pô-lo a “pensar com as mãos” a partir da construção de protótipos 3D, promovendo competências como a criatividade, comunicação e colaboração entre os participantes. Uma brincadeira séria. Aproveite também para aprender truques de cozinha com o chef Kiko no showcooking “No Waste Water, No Waste Food” (dia 19, 16.00) ou para dar uma nova vida àquela t-shirt que só está a ocupar espaço na gaveta lá de casa na oficina “Quando a t-shirt se transforma em saco” (dia 17, 15.00).

“No GreenFest, acreditamos que a chave está na mudança comportamental, impulsionada por exigentes consumidores e cidadãos ativos nas suas comunidades, assim como no poder multiplicador das empresas em toda a sua cadeia de valor”, diz em comunicado Pedro Norton de Matos, responsável pelo evento.

Tal como no ano passado, o evento estará organizado por várias áreas temáticas, para que não fique desorientado. Nas zonas Green Innovation & Entrepreneurship e Generate Knowledge vai poder encontrar projectos inovadores na área da sustentabilidade, além de espaços dedicados ao conhecimento e à formação. Já na Green Communities & Citzenship, serão apresentadas soluções sustentáveis dentro das cidades e outras comunidades.

Para aqueles que querem saber como tornar as casas num espaço mais eficiente e sustentável há a zona da Green House, enquanto quem gosta de viajar para destinos naturais poderá ficar a conhecer os locais mais verdes do planeta na Green Travelling.

Existem também áreas dedicadas ao estilo de vida saudável, como é o caso da Going Healthier e ainda um espaço dedicado às práticas de economia social, o Generosity.

Entre todas estas actividades, aproveite para fazer uma pausa e dar um saltinho ao Green Market, onde há uma mostra de produtos biológicos, comércio justo, upcycling ou artesanato sustentável.

Para esta edição, conte também com várias sessões dedicadas à saúde e bem-estar, desde aulas de yoga a terapias de som, além de peças de teatro e música, como é o caso da peça “A Última Lição” da Companhia 21 em Cena (dia 19, 11.45) e do concerto da cantora de jazz Patrícia Vasconcelos, que encerra a 12ª edição do GreenFest (dia 20, 20.00).

O programa completo pode ser consultado no site do festival.

Nova SBE, Rua Holanda, Carcavelos. 9.30-20 (Dia 17) e 10.00-20.00 (Dias 18-20). Entrada livre.

