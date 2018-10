O Greenfest é maior festival português de sustentabilidade e está de regresso ao Centro de Congressos do Estoril com a sua 11.ª edição. Vai ser difícil dividir-se e fazer escolhas no programa, que este ano se apresenta sob o mote "Sustentabilidade 4.0".

Esta edição explora a ligação entre os avanços tecnológicos e o desenvolvimento sustentável das economias circular, social e de partilha, e conta com convidados internacionais como Leyla Acaroglu, uma ambientalista de renome mundial. Leyla Acaroglu tem palestra marcada para domingo, às 16.00, para falar sobre os avanços do estilo de vida sustentável dos cidadãos. Outra das referências ambientalistas presentes será Calixto Suárez, representante e defensor da cultura indígena colombiana, que no sábado fará uma apresentação, às 11.00, sobre as potencialidades da natureza, a preservação de ecossistemas e a resistência das culturas indígenas à globalização.

Também Erik Huss, especialista em comunicação climática da Suécia, vai marcar presença na Conferência de Abertura, quinta-feira às 10.00, para falar em modelos de negócio sustentáveis.

Em termos práticos, todos os visitantes do Greenfest, além de assistirem às palestras ao longo de quatro dias, vão poder contar com aulas de yoga e kung fu para pais e filhos, workshops de tai chi, showcookings, conversas sobre o estilo de vida sustentável e podem ainda ficar a saber o bê-à-bá do mindfulness. O programa completo, pode consultá-lo no site, com o respectivo horário e entidade promotora.

O evento vai estar dividido por áreas temáticas, para não se perder dentro do Centro de Congressos, e não estranhe se tiver que repetir demasiadas vezes a palavra "green" – é mesmo assim. Nas Green Houses pode ficar a saber mais sobre a melhor maneira de tornar as casas mais eficientes e sustentáveis – leve um bloco para tirar notas– e na zona Going Healthier fica a saber algumas soluções simples sobre nutrição e combate ao sedentarismo. Existe também uma área dedicada às soluções sustentáveis das próprias cidades, a Green Communities & Citizenship, que se alia à Green Travelling, local dedicado à mobilidade e aos locais mais green do planeta. Para quem gosta de aprender e envolver-se em novos projectos, tem disponível a Green Innovation & Entrepreneurship e a Generate Knowledge, dedicado ao conhecimento e à formação.

E como pedem todos os festivais, haverá ainda um mercado, o Green Market, com uma mostra de produtos biológicos, comércio justo, upcycling e artesanato sustentável.

Este ano o Greenfest aliou-se aos 17 Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, uma agenda de desenvolvimento sustentável que deve ser implementada por todos os países do mundo até 2030.

Centro de Congressos do Estoril. Avenida Amaral. Qui-Dom 10.00-20.00. Dias 11 e 12 de entrada livre, dias 13 e 14 5€ (pack de dois dias 7€).

