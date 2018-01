Carla Bruni já não vem a Lisboa

A cantora franco-italiana (e ex-primeira-dama de França) não vem a Lisboa, nem a Portugal. Pelo menos, por agora. Carla Bruni tinha três concertos agendados para esta semana em Lisboa, Figueira da Foz e Porto e cancelou por estar doente.

O anúncio do cancelamento acontece apenas um dia antes do concerto de Lisboa, no Coliseu.

Carla Bruni vinha apresentar o álbum French Touch, onde transforma canções icónicas como “Enjoy the Silence”, dos Depeche Mode, “Crazy”, de Patsy Cline, “Perfect Day”, de Lou Reed, ou “The Winner Takes It All”, dos Abba, em música delicada com uns pozinhos de jazz.

O reembolso dos bilhetes será efectuado nos locais de compra no prazo máximo de 30 dias. O período de reembolso termina no dia 25 de Fevereiro de 2018.

