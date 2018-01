Mallu Magalhães no Coliseu dos Recreios em Outubro

Depois de ter esgotado o Teatro Tivoli BBVA em Outubro do ano passado, a brasileira actua, um ano depois, pela primeira vez, no Coliseu dos Recreios, dia 20.

O disco Vem deverá continuar a ser o prato forte do concerto agora anunciado por Mallu Magalhães para Outubro. Será no dia 20 que a artista natural de São Paulo vai subir ao palco do Coliseu dos Recreios pela primeira vez. Vale a pena lembrar que foi no último Outubro, à boleia de Vem, que a brasileira esgotou o Teatro Tivoli BBVA quase num pestanejar. Ou seja, o aviso está feito: corra.

Os bilhetes vão estar à venda nos locais habituais no próximo sábado, dia 27.

Já em 2014, quando se estreou em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, o concerto esgotou. Não é que esteja a ganhar contornos de U2 ou de Rolling Stones, mas longe, aparentemente, também não está.

As canções “Você Não Presta”, “Casa Pronta”, “Navegador”, “Pelo Telefone” ou “São Paulo” estão na cabeça e na ponta da língua dos portugueses, que as querem cantar sempre mais e mais.

Isto tudo aos 25 anos. Com tudo por vir e para ficar melhor. Mallu, estamos contigo.

