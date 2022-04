Carlão entre as novas confirmações d’O Sol da Caparica

Depois dos primeiros nomes anunciados para O Sol da Caparica, o cartaz é agora reforçado. No Palco Principal atuam Puro Rock e Virgul (11 de Agosto), Alcoolémia, HMB, Nowhere To Be Found, Mão Morta, Rui Orlando e Yuri NR5 (12 de Agosto), Kady e Convidadas (13 de Agosto), Bateu Matou, Conjunto Cuca Monga, Dynamo, Gabily e Mishlawi (14 de Agosto), e Bonga e Convidados, Carlão, José Cid, Maninho, Papillon e Vado Más Ki Ás (15 de Agosto).

No Palco Electrónico, a grande novidade desta edição, confirma-se a presença de Diego Miranda (11 de Agosto), Danni Gato e Hugo Tabaco (12 de Agosto), Karetus, Afrokillerz, Zanova e Zullu (13 de Agosto), Kura, Kevu e Vuddu (14 de Agosto), e Dieff e Vanco (15 de Agosto).

No Palco Comédia também há novidades: aos primeiros confirmados juntam-se Miguel Neves, João Pinto, Vasco Elvas e Rui Xará.

Os bilhetes já estão à venda. O bilhete diário custa 22€, mas o acesso ao palco electrónico implica a soma de mais 12€. A entrada do dia da criança, domingo, dia 14, da parte da manhã, custa 2,40€, tanto para miúdos como para adultos, sendo que quem tiver passe não paga nada. Existem dois tipos de passe de cinco dias: um inclui o dia da criança, mas não o palco electrónico (75€), e outro inclui ambos (115€).

