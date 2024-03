Carlos Barretto tem novo disco a solo, 20 anos depois – e há concertos grátis para o ouvir

A primeira apresentação é já esta quinta-feira no Jazz às quintas do Café Dias. Seguem-se PENHA SCO, Liceu Camões e São Luiz.

Carlos Barretto anunciou na semana passada um novo álbum a solo, Lonely Dog. O contrabaixista tem estado sempre em cena, mas desde 2002, com Solo Pictórico, pela CBTM, que não havia novo disco. Agora, prepara-se para o apresentar numa sequência de concertos em Lisboa, metade dos quais grátis.

Há quatro datas fechadas para a apresentação e a primeira é já esta quinta-feira, 28 de Março, no Jazz às quintas do Café Dias, em sessão de entrada livre, às 19.00. Em Abril, dia 21, às 18.00, haverá nova apresentação na PENHA SCO, cooperativa de produção e difusão artística que está a fazer caminho na música improvisada. A 5 de Junho, o palco é o Auditório do Liceu Camões, com entrada livre e às 19.00, como de costume, e como parte da temporada de Concertos Antena 2, com transmissão em directo. No fim do mês, a 28 Junho, às 18.00, a apresentação é parte do programa do Festival Bernardo Sassetti no Teatro São Luiz.

Carlos Barretto avisa que o álbum, que tem o apoio da Fundação GDA e da Antena 2, não terá distribuição em loja: "Para o adquirir, mandar MP, please". Ou seja, quem quiser ficar com um exemplar de Lonely Dog tem de falar directamente com o músico.

