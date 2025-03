Carlos Paredes homenageado em concerto gratuito no Fórum Lisboa

O Partido Comunista Português (PCP) vai homenagear Carlos Paredes com um concerto gratuito em Lisboa, integrado nas celebrações do centenário do guitarrista. O espectáculo, intitulado O Povo e Uma Guitarra, acontece a 21 de Março, uma sexta-feira, no Fórum Lisboa, às 21.00, e promete reunir um conjunto de músicos com o objectivo de manter viva a obra do mestre da guitarra portuguesa.

Em palco estará um sexteto liderado por Bernardo Moreira e composto por Joana Bugalho, João Paulo Esteves da Silva, Luísa Amaro, Mafalda Lemos, Gonçalo Lopes e Alexandre Weffort. A noite contará ainda com uma intervenção do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, sublinhando o legado de Paredes não apenas como artista, mas também como homem de causas.

"Nos 100 anos de Carlos Paredes comemoramos o músico genial, o homem generoso, o militante comunista de toda a vida. O homem dos mil dedos e das mil convicções que nos deixou uma obra sem paralelo, que continua a mobilizar novas gerações para mudar de vida e construir um mundo melhor a que têm direito", pode ler-se no site do partido.

A entrada para o espectáculo é gratuita, no entanto a lotação do espaço é limitada. Os interessados podem garantir bilhete gratuito através das organizações locais do PCP.

Esta iniciativa insere-se num ano recheado de tributos ao músico, com concertos, exposições e programas especiais a acontecerem de Norte a Sul do país, por exemplo, a primeira edição do Festival da Guitarra Portuguesa, que decorre entre os dias 7 e 8 de Março.

