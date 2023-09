Carminho a caminho dos Grammys Latinos

Lançado a 3 de Março deste ano, Portuguesa é o mais recente álbum de Carminho, que conta agora com uma nomeação para um Grammy Latino. O disco, que contém temas como “O Quarto” e “Praias Desertas”, está indicado para a categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, juntamente com trabalhos dos artistas brasileiros Gaby Amarantos, João Gomes, Elba Ramalho, e o pai e filho Almir Sater e Gabriel Sater.

Portuguesa é o sexto disco da cantora e inclui 14 composições, nas quais Carminho aprofunda o seu pensamento sobre o fado e explora várias combinações dentro dos cânones, não descurando a composição de fados tradicionais originais.

Depois de apresentar o álbum nos Estados Unidos da América e no Canadá no próximo mês de Outubro, Carminho volta a Portugal e passa no Coliseu de Lisboa, a 2 e 3 de Novembro, e no Coliseu do Porto, a 10 de Novembro. Até ao início do próximo ano, os concertos continuam pela Europa e acabam em Espanha, em Fevereiro.

Os Grammys Latinos são um dos mais importantes prémios da indústria da música mundial. Este ano, a 24.ª cerimónia dos galardões realiza-se a 16 de Novembro, em Sevilha. Há mais uma portuguesa nomeada: a cantora de jazz Maria Mendes, na categoria Melhor Arranjo, por "Com Que Voz", com John Beasley e a Metropole Orkest.

