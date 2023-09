Olivia Rodrigo confirma segundo concerto em Lisboa

Nós avisámos. Piscámos o olho em tom de aviso, vá. “Há espaço para um segundo concerto em Lisboa no calendário”, escrevemos a 13 de Setembro, quando Olivia Rodrigo anunciou que se ia estrear ao vivo em Portugal no próximo ano. Nem uma semana depois, aqui está ela: à primeira data, a 22 de Junho de 2024, na Altice Arena, junta-se agora uma segunda, no dia seguinte, um domingo.

A estrela pop norte-americana terá Remi Wolf a tocar nas primeiras partes dos concertos. E os bilhetes para ambas as datas vão ser colocados à venda já na quinta-feira, 21. A má notícia é que só quem fez o pré-registo para a compra dos ingressos, na semana passada, terá acesso a eles. A não ser que não esgotem e entrem no mercado tradicional. Pelo bem de todos, tomara que sim.

Olivia Rodrigo vem apresentar o álbum Guts, um dos melhores deste ano, editado há pouco mais de dez dias. Quarenta minutos de excelência pop, com letras que oscilam entre relatos de dor de corno e outros males de amor e momentos de empoderamento feminino, vertidas por cima de lençóis instrumentais pop, cosidos com retalhos de pop-punk, emo, soft rock, power-pop e indie rock. Mas com todas as arestas limadas. Tem tudo para ser um dos melhores concertos do próximo ano.

Altice Arena. 22-23 Jun (Sáb-Dom). Preços e horários a confirmar

