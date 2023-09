Segundo Festival Cuca Monga espalha-se por Alvalade em Outubro

Um ano depois da primeira edição, na Vila Afifense, onde a editora montou o seu estúdio, o festival muda-se agora para as ruas do Centro Cultural e Acácio de Paiva.

O primeiro Festival Cuca Monga em Alvalade foi um sucesso. Realizou-se a 1 de Outubro de 2022, um sábado e o Dia Mundial da Música, e encheu a Vila Afifense, para onde entretanto a editora se mudou e até já gravou alguns discos e canções. Não vai ser lá, porém, que se realiza a segunda edição, mas na Rua do Centro Cultural, onde a editora se formou e durante anos teve um estúdio, e na vizinha Acácio Paiva. A data também é outra: 4 de Outubro, quarta-feira e véspera de feriado.

Da última vez que tínhamos falado, no início do Verão, os cabecilhas do colectivo ainda não sabiam se ia haver festival este ano. “Mas tínhamos no grupo a ideia de tentar que o Festival Cuca Monga fosse anual, tendo sempre a premissa de acontecer no bairro de Alvalade”, diz Domingos Coimbra, dos Capitão Fausto. “Por isso nos últimos meses tentámos articular o trabalho que as nossas bandas nos estão a dar para termos álbuns em 2024 com este esforço de fazer acontecer a festa.”

“Será em várias salas [das ruas do Centro Cultural e Acácio de Paiva] e por isso terá vários palcos”, continua o músico e editor. “Conta com artistas com quem nos temos cruzado ao longo destes dez anos: seja através da editora, do estúdio, ou da partilha dos palcos e experiências um pouco por todo o lado.” Samuel Úria, Tomás Wallenstein, Hércules, Salto, Miguel Marôco, Femme Falafel, Gorjão e A Sul & Francisco Fontes foram os primeiros nomes anunciados. Mas não vão ser os últimos. “Para a semana vamos anunciar mais uma mão cheia e vamos deixar espaço para algumas surpresas.”

E o Festival Cuca Monga em Alvalade é só o princípio. “Para além do Luís [Severo, que deve editar ainda este ano o disco Cedo ou Tarde], Capitão Fausto lança álbum para o ano. Os Ganso também”, adianta Domingos. “Podem esperar singles de Rapaz Ego, A Sul, Gorjão, Zarco – todos eles estão a compor e a gravar. Estas datas são relativamente incertas mas certamente em 2024.” Pausa. “Este ano o Miguel Marôco também lança um álbum. Será mesmo um ano e meio cheio de lançamentos e cenas novas: estão a entrar vários artistas na Cuca Monga e os ‘velhadas’ estão em movimento.” Alvalade chama por eles.

Ruas do Centro Cultural e Acácio de Paiva (Alvalade). 4 Out. 16.00. 30€

