Quatro anos e uma pandemia depois, o Jameson Urban Routes vai voltar

O festival do Musicbox não se realizava desde 2019. O regresso está marcado para 2 de Novembro e prolonga-se por três dias, com seis sessões e duas dezenas de convidados.

Entre 2007 e 2019, o James Urban Routes nunca nos falhou. Chegava nos últimos meses do ano, acompanhando as tendências. Entre tantos outros nomes, foi lá que vimos pela primeira vez, em Lisboa, Casiotone For The Painfully Alone, Toro Y Moi, El Guincho, Future Islands ou Bad Gyal. A pandemia parecia ter colocado um ponto final no festival, mas foram apenas umas reticências. O regresso está marcado para 2 de Novembro, uma quinta-feira, e a festa dura até sábado, 4.

Eddie Chacon, metade do duo Charles & Eddie e um nome de culto do r&b é o primeiro cabeça de cartaz. O cantor californiano esteve mais de duas décadas desaparecido, antes de regressar a solo em 2020, com Pleasure, Joy e Hapiness. Seguiu-se, já este ano, o álbum Sundown, que apresenta agora. Antes dele, actuam a artista carioca Ana Frango Elétrico e o cantor açoriano Romeu Bairos.

O segundo momento do festival está marcado para as 00.30 de quinta para sexta-feira. Destaca-se a estreia do produtor croata Only Fire em Portugal, com o colectivo Popper DJs a completar o cartaz. Depois de uma pausa para trabalhar, na sexta-feira, 3, os concertos recomeçam às 20.30. Marianne e Cíntia fazem o aquecimento para o rapper londrino Lord Apex, que está prestes a editar o álbum The Good Fight. A quarta sessão, com início marcado para as 00.30, é protagonizada por Ralphie Choo, artista madrileno que aproxima o flamenco e outras músicas espanholas do trap, do reggaetón e da electrónica. Apresenta o disco de estreia, SUPERNOVA, antes dos sets de Pedro da Linha e Bushbby.

Por fim, no sábado, 4 de Novembro, as hostilidades abrem às 20.30. A apresentação de Pós-Esmeralda, o próximo álbum da visceral agremiação portuense que responde pelo nome Conferência Inferno, é o previsível ponto alto de um alinhamento que inclui ainda os Dame Area e Azu Tiwaline. No último momento deste Jameson Urban Routes, a partir das 00.30, vai ouvir-se o raptor house do venezuelano DJ Babatr, a batida lisboeta do herói local DJ Marfox e ainda a DJ britânica Gracie T.

Os bilhetes para cada sessão encontram-se à venda online, no site do Musicbox, não havendo um passe geral. Os preços vão dos 13 € aos 24€, dependendo do dia, da hora e dos nomes em cartaz.

+ Músicos de todo o mundo desfilam pelo Cais do Sodré em mais um MIL

+ Blur e onze outros concertos a não perder no festival MEO Kalorama