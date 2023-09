Olivia Rodrigo estreia-se em Portugal em 2024. De certeza

Confirma-se: Olivia Rodrigo vem mesmo a Lisboa em 2024. O concerto está marcado para sábado, 22 de Junho, na Altice Arena, como a Ritmos e Blues tinha deixado escapar de manhã. O anúncio das primeiras datas da digressão mundial de Guts, o novo álbum da cantora e compositora norte-americana, foi feito pela própria, no Instagram, e posteriormente confirmado pela promotora.

Há mais novidades. Na Europa, a cantora será acompanhada por Remi Wolf. Mas quem a vir depois, nos Estados Unidos, terá mais sorte: PinkPantheress, entre Julho e Agosto, e The Breeders, a 13 e 14 de Agosto, em Los Angeles, tocarão nas primeiras partes. Olivia Rodrigo também escreveu que ainda falta confirmar algumas datas. E há espaço para um segundo concerto em Lisboa no calendário.

Agora as más notícias: comprar os bilhetes vai voltar a ser uma confusão, como já tinha acontecido no concerto de Taylor Swift. É necessário fazer uma pré-inscrição no site oficial da intérprete, que enquanto escrevemos estas linhas se encontra em baixo porque está todo o mundo a tentar arranjar bilhetes. Daí, somos transferidos para uma segunda localização, neste caso o site da Ticketmaster, que colhe os nossos dados. Com sorte, daqui a uns dias poderemos então comprar os ingressos.

Resta saber quanto vai ser preciso pagar para ver um dos grandes concertos do próximo ano. Lançada para a ribalta pelo complexo industrial da Disney em meados da década passada, Olivia Rodrigo estreou-se em disco com Sour, em 2021, pouco mais de meia-hora de pop adolescente, gloriosamente ressabiada e assombrada pelos espectros do pop-punk. O seu sucessor, Guts, foi editado na passada sexta-feira e é uma progressão lógica do trabalho desenvolvido há dois anos.

São 40 minutos de excelência pop, oscilando entre relatos de dor de corno e outros males de amor e momentos de empoderamento feminino. “Riot grrrl fofinho”, chamou-lhe ontem o músico e promotor Almirante Ramos, no Instagram, e é um bocado isso. Uma música antropofágica que se alimenta do pop-punk, do emo, do soft rock, da power-pop, do indie rock. Mas com os cantos arredondados e as arestas limadas, para não alienar ninguém e assim conseguir o maior número possível de streams. Nada contra.

Altice Arena. 22 Jun (Sáb). Preços e horários a confirmar

Notícia actualizada às 17.40 de quarta-feira, 13 de Setembro.

