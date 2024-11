Carminho, Herman José e Marisa Liz são as estrelas do Natal em Almada

O Natal está a chegar a Almada com um mês recheado de propostas que vão da música ao circo, passando pela comédia e pelas habituais especialidades gastronómicas. O programa Feliz Almada arranca já no dia 6 de Dezembro, data do concerto de Marisa Liz, no no Parque Urbano Comandante Júlio Ferraz. No dia seguinte, o mesmo palco recebe o espectáculo One Man Show, de Herman José. A marcar o início das festividades estará a inauguração das luzes de Natal, na Praça da Liberdade, seguida de uma parada natalícia.

A restante programação irá contar com um Circo de Natal com apresentação de Rodrigo Gomes (8), um concerto de Carminho (15), o espectáculo Almada XMAS Comedy Night com Carlos Pereira, Ricardo Maria, Ana Arrebentinha e David Cristina (20), im concerto que junta Carolina de Deus e Nena (21) e ainda números de magia com David Sousa (22).

Feliz Almada vai contar com um Mercado de Natal, na Praça São João Baptista, de 6 a 24 de Dezembro. Neste espaço, vai poder encontrar uma selecção de artesãos, artistas, agricultores, empresas e instituições particulares de solidariedade social e, quem sabe, um presente para oferecer durante as festividades. Aqui também poderá encontrar tasquinhas onde poderá petiscar e assistir a um programa de animações.

Na Praça da Liberdade, de 6 a 30 de Dezembro, a Cidade Natal promete uma variedade de atracções, como a pista de gelo, a Casa do Pai Natal, um carrossel parisiense, o comboio eléctrico e vários espaços interactivos para tirar fotografias.

O evento é de entrada livre e limitada à capacidade do espaço, por ordem de chegada. O levantamento do bilhete deve ser feito na bilheteira, junto da tenda Feliz Almada, uma hora antes dos espetáculos.

Vários locais (Almada). 6-30 Dez. Entrada livre

