Carnaval de Torres Vedras desce a Lisboa para desfilar pelo ambiente

Lisboa vai antecipar a chegada do Carnaval em mais de uma semana. Ainda que só por um par de horas: este sábado, as ruas do centro da cidade acolhem um desfile de foliões do Carnaval de Torres Vedras, munidos de carro alegórico temático, construído no âmbito da Capital Verde Europeia 2020. Chama-se “Por um Planeta Verde”.

É um produto da reutilização, ideias tão cara aos ambientalistas: o carro alegórico foi criado com materiais reciclados e peças produzidas para edições anteriores do Carnaval de Torres Vedras, cuja organização diz ter preocupações ambientais e de sustentabilidade pelo menos desde 2013; na edição do ano passado, anunciou mesmo a recolha selectiva de 13 toneladas de resíduos ao longo dos dias de festa. O Carnaval torreense é um dos mais antigos do país ainda no activo e é famoso pela colorida fauna de matrafonas, cabeçudos e zés-pereiras que enchem o Oeste durante o entrudo.

A Real Embaixada Verde do Carnaval de Torres Vedras concentra-se às 19.00 na Estação do Rossio, de acordo com um comunicado da câmara de Lisboa, e irá em cortejo até aos Paços do Concelho, onde será recebida por José Sá Fernandes, vereador com os pelouros do Ambiente, da Estrutura Verde, do Clima e da Energia. A chegada está prevista para as 20.15.

O desfile passa pelas ruas 1.º de Dezembro, do Carmo, Nova do Almada e de São Julião, em direcção à Praça do Município; depois, pela Rua do Arsenal, pela Praça do Comércio, pela Rua Augusta e pela Praça Dom Pedro IV. O que significa que a circulação automóvel estará condicionada um pouco por toda a Baixa ao final da tarde deste sábado.

