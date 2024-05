A primeira edição realiza-se entre 24 e 26 de Maio, no Polidesportivo de Carnide no Bairro Padre Cruz.

O Clube Atlético e Cultural está a preparar a estreia do Carnide International Blind Football Tournament (Torneio Internacional de Futebol para Cegos de Carnide, na tradução para português). A primeira edição do torneio de futebol de cinco, nome da modalidade de futsal adaptada para atletas com deficiências visuais, realiza-se entre 24 e 26 de Maio, no Polidesportivo de Carnide no Bairro Padre Cruz.

O futebol de cinco, ou futebol para cegos, é uma adaptação da modalidade para atletas com deficiências visuais, em que se utiliza uma bola audível. As equipas são compostas por quatro jogadores de linha e um goleiro, com as partidas a serem divididas em dois tempos de 15 minutos e disputadas num campo de 40mx20m, com placas a percorrer ambas as linhas laterais para impedir a bola de sair.

Entre as equipas presentes confirmadas, para além do Clube Atlético e Cultural, teremos MTV Stuttgart (Alemanha), Avoy MU Brno (República Checa), FC Bucharest (Roménia), Śląsk Wrocław (Polónia) e Borussia Dortmund (Alemanha). São seis equipas e 13 jogos, e apenas uma sairá vencedora.

“Sempre admirei este desporto e é uma honra poder ajudar a modalidade e fazer parte deste torneio”, diz Hugo Mendes, que será o árbitro oficial do torneio. A entrada será livre e os primeiro jogos realizam-se às 19.00 de 24 de Maio, depois da cerimónia de abertura às 18.00. Já no sábado, 25, há quatro jogos (às 09.00, às 10.00, às 11.00 e às 12.00), antes das meias-finais, às 16.00 e às 17.30. No domingo, 26, o primeiro jogo do dia acontece às 09.00, o segundo às 10.30 e a final às 12.00, com a cerimónia de encerramento agendada para as 13.45.

Entrada livre, sujeita à lotação

