Carnide organiza pela primeira vez um mercado de Natal

A habitual inauguração da árvore de Natal comunitária vai ser duplamente especial este ano. É a primeira vez que a Junta de Freguesia de Carnide organiza um mercado de Natal. Durante quatro dias, poderá viver ainda mais a magia da época.

Todos sabemos que os mercados de Natal fazem parte do melhor que esta altura do ano tem para dar. São a desculpa perfeita para juntar a família e dão um jeitão na hora de dar conta da lista de presentes para o sapatinho. E por isso Carnide não quis ficar de fora da festa: o novo mercado arranca acontece entre 12 e 15 de Dezembro, no Largo da Luz.

A inauguração da árvore de Natal comunitária, que todos os anos se ergue com base num objecto simbólico diferente, está marcada também para dia 12. “Este ano, a comunidade decorou cabides – que carregam em si o peso de todas as emoções que vivemos com a roupa que neles se apoiam”, lê-se numa nota da Junta de Freguesia de Carnide. “Um cabide como símbolo da firmeza e do suporte.”

O programa de quinta-feira contará ainda com o arranque do “Natal Comunitário”, pelas 18.00, no Largo das Pimenteiras. A iniciativa de entrada livre – que conta com a participação de toda a comunidade, instituições e comércio local – estará a decorrer até 8 de Janeiro. Mais tarde, pelas 21.30, poderá assistir a um concerto de Natal grátis, na Igreja da Luz. É a oportunidade perfeita para ouvir clássicos da época ao estilo jazz com Tó Cruz (voz) e António Palma (piano e direcção musical). Depois poderá voltar a explorar o Mercado de Natal, que só encerra pelas 23.00 (no domingo fecha mais cedo, pelas 20.00).

Largo da Luz (Carnide). Qui-Sex 18.00-23.00, Sáb 12.00-23.00 e Dom 12.00-20.00. Entrada livre.

