Carris adopta horário de Verão e encerra lojas e quiosques

Redução dos horários de circulação das carreiras entra em vigor na segunda-feira e permite assegurar a reserva de motoristas para necessidades futuras.

No início desta semana, a Carris anunciava que, por tempo indeterminado, deixaria de ser necessária a validação do título à entrada dos autocarros. A venda de bilhetes foi igualmente suspensa e as entradas passaram a fazer-se pela porta de saída dos veículos, como forma de evitar o contágio do novo coronavírus na frota da operadora. Agora, a Carris acrescenta mais uma medida ao seu plano de contingência: adoptar o horário de Verão, o que implica uma menor regularidade de transportes.

A partir da próxima segunda-feira, a empresa reduzirá a oferta de transportes públicos de Lisboa. Os horários em vigor passam a ser os que são utilizados no Verão (e podem ser consultados por carreira online ou nas respectivas paragens).

As lojas e quiosques da Carris passam a estar encerradas, também por tempo indeterminado, mas durante esse período é disponibilizado um serviço presencial em loja mediante pré-agendamento. Pode solicitá-lo através de email (vendas@carris.pt) ou telefone (21 361 3000).

A Carris avança ainda que “o plano de contingência da empresa está em permanente avaliação, consoante as directrizes a aplicar para combater a infecção do novo coronavírus”, sublinhando que todas as alterações têm por objectivo “garantir a continuidade da prestação do serviço público de transporte de passageiros na cidade de Lisboa, procedendo a ajustes na oferta para assegurar a reserva de motoristas para necessidades futuras”.

