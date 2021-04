Carris compra 15 eléctricos e lança concurso para mais 30 autocarros

Nas históricas instalações da Carris de Santo Amaro foi assinalado esta quarta-feira, 21 de Abril, o lançamento do concurso público para a aquisição de 30 autocarros eléctricos articulados, num momento protagonizado por Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e José Realinho de Matos, vice-presidente do Conselho de Administração da Carris. Na mesma cerimónia, foi também assinado o contrato para a compra de 15 novos eléctricos articulados, firmado com o espanhol Grupo CAF, representado pelo director-geral comercial, Jesus Esnaola Altuna.

Há mais de duas décadas que a Carris não actualizava a frota de eléctricos articulados que circulam na carreira 15E, num percurso entre a Praça da Figueira e Algés. Esta aquisição, que representa um investimento de 43 milhões de euros, prevê que o primeiro eléctrico seja entregue dentro de 22 meses e os restantes nos nove meses seguintes. Já o lançamento do concurso público para a compra de 30 autocarros eléctricos prevê um investimento de 16 milhões de euros, que além dos veículos inclui a instalação de 16 postos de carregamento duplo.

Tiago Farias, presente do Conselho de Administração da Carris, considerou este "um dia histórico" para a Carris – que celebra 150 anos no próximo ano –, lembrando que a última compra de eléctricos remonta a 1995, ano em que chegaram a Lisboa dez novos eléctricos articulados, que circulam na emblemática carreira 15E. E cada um deles já conta com mais de um milhão de quilómetros nos carris. Os novos articulados serão mais compridos que os actuais e terão capacidade para 221 passageiros, mais 20 do que os actuais.

A aposta na descarbonização é uma das apostas da Carris que desde Março de 2021 tem em circulação 15 autocarros 100% eléctricos (na carreira 706, Gomes Freire - Cemitério da Ajuda), silenciosos e com zero emissões, aos quais se irão juntar os 30 agora anunciados.

Fernando Medina sublinhou que desde 2017, ano em que a CML assumiu a gestão da Carris, a oferta de autocarros da Carris aumentou em 20%, foram contratados mais 430 motoristas, foram lançadas as Carreiras de Bairro e o passe Navegante e o transporte público passou a ser gratuito até aos 12 anos de idade.

