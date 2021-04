Suba a bordo de um tour virtual 360º pela cidade de Lisboa

O país está a desconfinar lentamente, mas o dever de recolhimento domiciliário e de distanciamento físico ainda estão em vigor. O novo tour da Cityrama Gray Line ajuda a ultrapassar qualquer limitação, levando Lisboa a casa de todos os que tenham saudades de descobrir a cidade. A operadora quer que esta seja uma experiência muito próxima daquela que os turistas internos e externos têm quando fazem os tours.

A visita virtual é composta por 16 pontos de interesse, num passeio entre Lisboa e Cascais feito com a ajuda de vídeos a bordo dos autocarros hop on hop off e fotografias dos locais, tudo disponível em 360º, oferecendo uma boa panorâmica de tudo o que este passeio tem para oferecer.

©DR Um cheirinho do tour disponível online

A cada paragem encontra informação histórica sobre museus, monumentos ou praças. A partida faz-se do Marquês de Pombal, passando depois pelas Portas do Sol, Rossio, Praça do Comércio, Parque das Nações, Estoril ou Cascais.

“Num período em que as pessoas estão ainda muito limitadas ou impossibilitadas de visitar Lisboa, pretendemos oferecer uma forma de se imaginarem e experimentarem a cidade que (sempre) ambicionaram conhecer, ajudar na preparação das viagens daqueles que estão a planear ou já têm mesmo as suas viagens marcadas ou dar a oportunidade de recordar Lisboa a todos aqueles que já visitaram a nossa cidade e que, possivelmente, gostariam muito de cá voltar”, diz Pedro Neto, administrador da Cityrama Gray Line Portugal.

A viagem, feita em parceria com a UNIT360, começa aqui e está disponível em português e inglês.

