Oceanário de Lisboa promove happy hour de bilhetes a partir das 17h

A happy hour do Oceanário de Lisboa está de volta, com uma redução de cinco euros no preço dos bilhetes, de segunda a sexta-feira, a partir das 17.00.

A happy hour está de regresso ao Oceanário. Até 30 de Abril, os bilhetes para visitantes entre os 13 e 64 anos custam apenas 14€, se comprados online, de segunda a sexta-feira, no período mágico entre as 17.00 e as 19.00. A ideia é celebrar os dias mais longos e o progressivo desconfinamento do país.

Além da oportunidade de voltar a deslumbrar-se com o grande aquário central, poderá visitar a exposição “Florestas Submersas”, do fotógrafo, designer e aquariofilista Takashi Amano, que morreu em 2015, quatro meses depois da abertura do maior “nature aquarium” do mundo. Com 40 metros de comprimento, 2,5m de largura, 1,45m de altura e 160 mil litros de água, contém réplicas de paisagens da natureza localizadas nas florestas tropicais, um dos habitats mais ricos e diversos da Terra. A experiência inclui ainda a banda sonora exclusiva de Rodrigo Leão.

Pode espreitar também a instalação artística “ONE – O Mar como nunca o sentiu”, que a artista Maya Almeida inaugurou o ano passado e retrata a ligação profunda do homem com o mar, invocando a grandiosidade do oceano através de uma experiência imersiva pelo território marítimo português.

Oceanário de Lisboa. Doca dos Olivais, Parque das Nações. Seg-Sex 10.00-20.00 e Sáb-Dom 10.00-13.00. A partir de 10€. Grátis até aos três anos.

