Carris Metropolitana introduz carreiras nocturnas entre Lisboa e Almada

Desde a passada segunda-feira, 3 de Abril, que o serviço de transportes públicos rodoviários entre Lisboa e Almada conta com carreiras nocturnas. Foram implementadas duas novas linhas nocturnas, a 3706 e a 3708, com circulações previstas entre as 23.00 e as 06.30, até às 05.10 ao sábado e ao domingo.

Com ligação directa à capital, a linha nocturna 3706 parte da Charneca da Caparica e dirige-se a Sete Rios. O seu percurso inclui as freguesias de Vale Figueira, Feijó e Laranjeiro na Margem Sul, e em Lisboa a Avenida de Ceuta, a Avenida Calouste Gulbenkian e a Avenida José Malhoa. A rota vai funcionar entre as 23.00 e as 04.00, com uma circulação por hora, excepto às três da manhã.

Já a carreira 3708 parte da Costa da Caparica em direcção ao Cais do Sodré. A linha cobre o restante território do concelho de Almada com paragens na Trafaria, Monte da Caparica, Bairro Fundo Fomento, Bairro Cor de Rosa, Hospital Garcia de Orta, Almada, Cacilhas, Cova da Piedade e Pragal. Já em Lisboa, a carreira segue em direcção à Praça Duque da Terceira pela Avenida Infante Santo, efectuando paragens junto ao Instituto Militar, Museu de Arte Antiga e Avenida 24 de Julho. Esta linha vai funcionar entre as 23.00 e as 06.30.

A medida foi implementada de forma a diminuir o isolamento das populações do município de Almada mas também para alargar a rede rodoviária dentro do próprio município. Todos os horários podem ser consultados online.

Texto editado por Mauro Gonçalves.

