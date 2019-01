Carros vão deixar de ter acesso ao Miradouro das Azenhas do Mar

A requalificação do Miradouro das Azenhas do Mar vai avançar e as obras vão condicionar o acesso automóvel à zona, informou a Câmara Municipal de Sintra esta quinta-feira. Nas proximidades será criado um parque de estacionamento.

“As Azenhas do Mar é um local único, mas que exige uma preocupação e atenção permanente para ser preservado”, diz Basílio Horta, presidente da autarquia, em comunicado, explicando que este é “um local de grande valor paisagístico e turístico”. O investimento de 162 mil euros prevê a construção de um murete de segurança tracejado – conforme indicações dadas pela Agência Portuguesa do Ambiente – que vai impedir o acesso de veículos ao topo da arriba do miradouro.

O acesso ao Miradouro das Azenhas será assim condicionado, suprindo “o acesso automóvel livre, reservando-se o espaço central do Miradouro para pessoas que se deslocam a pé e para ciclistas”, sublinha o autarca.

Da requalificação do espaço vai resultar também uma zona de estacionamento automóvel ao longo da Rua Dr. António Brandão de Vasconcelos com acesso pelo lado do mar.

