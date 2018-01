Cartão escolar vai valer viagens na Carris e no Metro

Há um ano que as crianças alfacinhas entre os quatro e os 12 anos podem viajar de metro e autocarro sem custos. Agora, a Câmara Municipal de Lisboa quer simplificar (e universalizar) ainda mais as coisas.

A ideia partiu do vereador da Educação e Direitos Sociais, Ricardo Robles, e para será implementada num projecto piloto que vai incluir dois agrupamentos da cidade, ainda por definir, já a partir da Páscoa. Mas o objectivo é que no arranque do próximo ano lectivo todos os alunos do primeiro ciclo só precisem de mostrar o cartão escolar para ter acesso a viagens nos transportes da Carris e Metropolitano de Lisboa grátis.



Em cima da mesa está também a possibilidade de a partir de Setembro de 2019 a medida abranger os três primeiros ciclos do sistema de ensino, ou seja, do 1º ao 9º ano de escolaridade.

+ O eléctrico 24 vai regressar a Lisboa em 2018

+ 101 coisas para fazer em Lisboa com crianças