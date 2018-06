Casa da Cerca: exposições, música e performances num dia de festa em Almada

O mês de Junho é passado em festa, nem há tempo para ressacar. A proposta é que passe a ponte para a outra margem e celebre a festa anual da Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea, em Almada. No dia 23 de Junho conte com um dia cheio de exposições, visitas orientadas, oficinas, música, performances, mercado criativo e street food.

No ano que comemora 25 anos de existência, a programação fica mais extensa que nunca. As actividades arrancam logo à 10.00 como uma aula de yoga no Jardim Botânico, seguida de uma aula de meditação para crianças.

Durante todo o dia, há várias oficinas em que pode participar nos vários espaços da Casa da Cerca, desde sessões de desenho para crianças (11.00 e 14.30) a oficinas para adultos dentro da mesma temática, sempre com a arte em vista.

Neste dia também se pode atirar às várias exposições patentes, desde “O Prodígio da Experiência”, de Anna Hatherly (10.00-00.00) ao “Velho Sol”, de Paulo Brighenti. A fazer par com as visitas às exposições pode contar com uma mão cheia de visitas guiadas ao longo do dia. Às 14.00 tem uma ao Centro de Documentação e Investigação Mestre Rogério Ribeiro, uma homenagem ao artista plástico português, e mais tarde, às 15.00, deixe-se guiar pela exposição “O Prodígio da Experiência”.

Para quem quiser aproveitar os intervalos entre exposições e oficinas criativas, pode sempre visitar o Mercado da Casa, montado no exterior da Casa da Cerca com várias bancas com artigos de artesanato, moda e design.

E como não há festa rija sem música, conte com o duo Parapente700 – Eva Parmenter e Denys Stetsenko – com uma actuação de improviso musical, entre as 13.00 e as 18.00. Às 19.00 o artista Norberto Lobo toma conta do anfiteatro do Jardim Botânico. A fechar a noite, a mesa de mistura é de Paulo Lizardo, mais conhecido como DJ Lizard, entre as 23.00 e as 02.00.

Casa da Cerca – Centro de Arte Contemporânea. Rua Cerca, 2. 23 de Junho 10.00-0.00. Entrada livre.

