Casa da Comida tem um cabaz para que não tenha de cozinhar durante as férias

A Casa da Comida, o serviço de eventos e catering responsável pelo restaurante Estórias na Casa da Comida, tem um cabaz especial “para quem quer aproveitar ao máximo as suas férias sem a preocupação de confeccionar refeições”.

Os cabazes estão pensados para sete ou 14 dias e para famílias de duas ou de quatro pessoas. Há três possíveis à escolha. Um de sete dias para duas pessoas (155€), outro de sete dias para quatro pessoas (300€) e um de 14 dias para quatro elementos (575€). Na primeira opção, pode escolher-se sete embalagens de entre pão, sopa, entradas, pratos de carne, peixe e duas sobremesas. Há ainda direito a duas garrafas de vinho ou espumante, e uma oferta de gelado caseiro e de salame de chocolate.

No cabaz de férias para uma família de quatro, durante uma semana, tem direito a escolher 14 embalagens, quatro garrafas de vinho ou espumante, quatro sobremesas, duas embalagens de gelado caseiro e uma de salame de chocolate. Por sua vez, o cabaz para duas semanas tem à escolha 28 embalagens, duas garrafas de vinho ou espumante, oito sobremesas, quatro embalagens de gelado caseiro e duas de oferta de salame de chocolate.

“Com a chegada do Verão, muitos portugueses já iniciaram o seu período de férias. Foi a pensar neles que pensámos neste cabaz especial, para que possam desfrutar o mais possível de momentos de descontração sem terem de perder tempo na cozinha a preparar as refeições”, explica Salomé Alcântara, responsável da Casa da Comida, numa nota de apresentação do projecto.

As entregas são gratuitas na região de Lisboa, Amadora, Oeiras e Cascais, de segunda-feira a sábado. As encomendas deverão ser feitas com 24 horas de antecedência ligando para o 21 811 5020, escrevendo um email para comercial@casadacomida.pt ou através do site – onde poderá também consultar os menus elaborados.

