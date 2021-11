Casa das Histórias de Paula Rego inaugura nova exposição

Na praia/ On the Beach (1985), de Paula Rego

Paula Rego é a artista portuguesa contemporânea mais reconhecida do mundo. Em “Coleção Casa das Histórias Paula Rego”, apresentam-se vários dos seus trabalhos de pintura, desenho e gravura, incluindo algumas peças nunca antes vistas publicamente, tal como O cerco (1976). A exposição, que se estende ao longo de sete salas no museu monográfico dedicado à artista, inaugura a 4 de Novembro e fica patente até 19 de Junho de 2022.

Com curadoria de Catarina Alfaro e organização da Fundação D. Luís I e da Câmara Municipal de Cascais, no âmbito da programação do Bairro dos Museus, esta exposição exibe ao público a colecção que tem vindo a “assumir-se, no contexto nacional e internacional, como uma das mais significativas para o conhecimento da obra da artista”. As palavras são da curadora, que defende a importância desta mostra para estabelecer uma nova e estimulante leitura da colecção, constituída pela doação da totalidade da obra gravada e por mais de duas centenas de desenhos, albergando ainda obras de coleccionadores particulares e públicos a título de depósito na Casa das Histórias de Paula Rego.

O cerco/ The Siege (1976), de Paula Rego

Entre as obras expostas na Casa das Histórias de Paula Rego, destacam-se as menos conhecidas, inclusive desenhos soltos e cadernos de desenho da artista, alguns deles nunca vistos publicamente. É o caso de O cerco (1976), cuja apresentação conjunta com obras de 1960 e 1980 “permite acompanhar a evolução criativa da artista e o modo como a sua linguagem figurativa muda de contornos”. Remetendo para um episódio da história de Portugal, o Cerco de Lisboa de 1384 imposto pelas forças de Castela, a obra transmite uma tensão trágica”, esclarece Catarina Alfaro. “Reflecte a história pessoal de Paula Rego, o seu isolamento artístico e a decepção sentidos no rescaldo da Revolução de 25 de Abril de 1974, em Portugal.”

Casa das Histórias de Paula Rego, Av. da República 300 (Lisboa). De 4 de Novembro de 2021 a 19 de Junho de 2022. Ter-Dom 10.00-18.00. 2,50€-5€.

+ Três novas galerias de arte para descobrir em Marvila

+ Lê já, grátis, todas as edições digitais da Time Out Portugal