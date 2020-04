Casa de Amália volta às suas famosas tertúlias (e desta vez passam na televisão)

Chama-se Casa d’Amália e apresenta-se como um programa inspirado nas noites em que Amália Rodrigues recebia na sua casa poetas, cantores, pintores, músicos e actores para infindáveis tertúlias.

A casa em que morou a grande fadista nacional, na Rua de São Bento, é hoje a Casa-Museu Amália Rodrigues, uma das caras da Fundação Amália Rodrigues e um espaço aberto ao público, que pode deixar-se levar por uma visita guiada ou por concertos ao final da tarde no jardim.

No ano da celebração do centenário do nascimento de Amália, a fundação junta-se à RTP para um novo programa, que estreia às 22.45 desta sexta-feira, 10 de Abril, no primeiro canal da estação pública de televisão. Cada episódio será composto por uma tertúlia sobre o fado, com pessoas que fazem parte da história deste património colectivo, e orientada pelo fadista, compositor e letrista José Gonçalez.

Na sala da casa em que Amália viveu 50 anos serão assim recuperadas as tertúlias entre artistas, músicos, autores, compositores, poetas, pintores, pensadores e amigos da fadista, em conversas informais onde serão partilhadas memórias e experiências dos participantes.

O primeiro episódio junta os cantores Ricardo Ribeiro, Dino D'Santiago e Ana Moura, e os guitarristas Custódio Castelo e Jorge Fernando. Seguem-se mais 12 episódios, emitidos semanalmente à sexta-feira na RTP1.

