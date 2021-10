Casa de pastéis de nata substitui loja histórica no Chiado

A histórica Casa Pereira, uma mercearia fina que vendia cafés, bolachas, chás ou chocolate da Rua Garrett, fechou em 2019, à porta de celebrar 90 anos de vida. Um espaço que chegou a receber o selo municipal Loja com História, mas que não resistiu à falta de clientela, à exigência do negócio e às aspirações profissionais da nova geração da família, explicou então um dos sócios da casa.

Mais ou menos na altura em que fechava a Casa Pereira, abria no Porto o primeiro espaço do Castro – Atelier de Pastéis de Nata, na Rua Mouzinho da Silveira, entre as Flores e a Ribeira. Esse primeiro espaço do grupo Plateform (antigo Multifood) a ser criado de raiz para a Invicta foi o começo de uma expansão que chega “brevemente” ao número 38 da Rua Garrett. No aviso afixado na montra da loja lê-se que o alvará de licenciamento da obra tem data de Agosto e o prazo para a conclusão das obras de "alteração" é de três meses.

Com o seu fecho, a loja da Casa Pereira juntou-se ao lote de espaços classificados Loja com História que encerraram portas, como a Ourivesaria e Joalharia Barreto & Gonçalves, a Casa Frazão, a Aníbal Gravador ou a Camisaria Pitta.

