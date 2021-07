Casa de Pedra anima Parque da Bela Vista com programação gratuita

A nova Casa de Pedra abriu ao público em Maio, com pratos frescos e cestas de piqueniques. Mas, como se costuma dizer, ainda a procissão vai no adro. Entre 1 e 30 de Julho, há muita agenda cultural gratuita para desfrutar no Parque da Bela Vista. O primeiro evento está marcado para a noite desta quinta-feira, 1 de Julho, pelas 19.00. O melhor é reservar um lugar, mas se aparecer, como quem não quer a coisa, há muita relva à volta onde se sentar.

Após um mês de Junho cheio de iniciativas esgotadas, Julho arranca com mais um concerto de Prata da Casa, um projecto com curadoria de Chelas é o Sítio, encabeçado por Sam the Kid, e que leva a palco vários artistas da região. Após o concerto de Karma the Only Son, no dia 1, segue-se o de Pam Pam, a 15 de Julho, e o de Tchapo, a 29.

Antes, a 2 de Julho, estreia-se o ciclo musical Bizarro, que se repete todas as quartas-feiras do mês, sempre às 19.00. “É a compilação necessária de bandas que adoro, que vivem nos meus dias e nas minhas playlists de Spotify”, esclarece Carolina Torres, responsável pela curadoria desta nova proposta, que levará a palco Dream People (na première), Left (7 de Julho), Libra (14 de Julho), Places Around the Sun (21 de Julho) e This Is Not Indie Music (28 de Julho).

Para fãs de músicas do mundo, o ciclo Meio Mundo também está de volta, aos fins de tarde de domingo, com projectos musicais surpreendentes, como os Lavoisier, que actuam a 18 de Julho, pelas 18.00. Há, ainda, concertos do Brands Like Bands (9 e 23 de Julho), DJ set do projecto Um/Quarto (24 de Julho, com DJ Bicudo) e Rock Sessions da Academia do Rock (10, 16 e 30 de Julho).

Em cumprimento com todas as normas estabelecidas pelas autoridades competentes, a Casa de Pedra tem lugares limitados, pelo que se recomenda a reserva antecipada. Poderá aparecer e fazer sala no jardim, mas um jantar fora em segurança é capaz de ser o melhor programa.

Parque da Bela Vista, Av. Dr. Arlindo Vicente. Ter-Sex 12.30-22.30 e Sáb-Dom 10.30-15.30.

